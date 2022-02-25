Автомобиль столкнулся с локомотивом на переезде в Карелии

Сегодня в 15:45 в Суоярвском районе произошел инцидент на железнодорожном переезде на перегоне Найстенъярви-Суоярви. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

По данным железнодорожников, водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия жертв нет. На график движения поездов ЧП не повлияло. Фото pixabay.com/glompie