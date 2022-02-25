Нетрезвого водителя вовремя остановили в Кондопоге

В Кондопоге во время рейда ГИБДД от управления отстранен пьяный водитель. Об этом сообщает паблик городской Госавтоинспекции.

Инспекторы остановили автомобиль «Хендай». Водитель 1969 года рождения имел признаки опьянения. Он был отстранен от управления. В отношении мужчины был составлен административный протокол.

Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Фото источника