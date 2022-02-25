В Петрозаводске ищут свидетелей ДТП

В компании «Карелавтотранс-Сервис» обратились к водителям Петрозаводска, ставшим свидетелями ДТП с участием автобуса. Происшествие случилось 22 февраля в 9:59 в районе Шуйского кольца перед поворотом на улицу Заводскую.

К очевидцам обратились с просьбой связаться с производственным отделом компании-перевозчика по телефону 72-20-12 (доб. 6). Также можно обратиться в официальную группу ВКонтакте или по электронной почте karelavtotrans@yandex.ru Фото: vk.com/dtpptz