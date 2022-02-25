Более трети всех преступлений в январе совершили пьяные жители Карелии

Преступления, которые расследовали в Карелии в январе этого года, дают повод задуматься. Значительная доля была совершена в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре республики.

Согласно данным статистики надзорного ведомства, это 33,9 процента преступлений. В январе прошлого года их было меньше на 2,6 процента – 114 против 117 в текущем году.

Также увеличилось и количество преступлений, которые злоумышленники совершили в состоянии наркотического опьянения.

В минувшем году их было за январь 6, в этом – 9. Причем если ранее все подобные деяния совершил один человек, то теперь – пятеро. // Фото: geralt/pixabay.com