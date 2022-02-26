Выпить и закусить бесплатно жителям Карелии помешали силовики

На днях тревожные кнопки сработали в двух сетевых торговых точках Карелии. Вечером из магазинов пытались незаметно вынести алкоголь и еду, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В магазине на улице Советов в Кондопоге 44-летний местный житель пронес мимо кассы бутылку крепкого алкоголя стоимостью более 600 рублей. Мужчину задержали и передали полицейским.

В Кеми с неоплаченными продуктами, кондитерскими изделиями и спиртным кассовый узел без оплаты миновал 44-летний посетитель магазина. Его тоже задержали и передали полиции. Сумма ущерба составила порядка 2 500 рублей.

Утром в гипермаркете Петрозаводска 34-летний мужчина попался на хищении элементов питания. Его тоже передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: источник