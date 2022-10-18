При проезде по мосту через Деревянку просят быть осторожнее

Автомобилистов просят соблюдать безопасные дистанцию и скорость при проезде по мосту через реку Деревянка. В данный момент там идет ремонт, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Напомним, мост расположен в селе Деревянное Прионежского района, на трассе А-215. Он построен еще в 1994 году и находится в плохом состоянии.

Проезд по нему организовали в поочередном режиме со скоростью не больше 20 км/ч. Минимально допустимая дистанция между транспортными средствами составляет 30 метров.

Демонтаж существующего мостового сооружения проходит поэтапно. Автомобили пропускают по одной стороне.

Опоры заменят, смонтируют сталежелезобетонное пролетное строение. Общая длина обновляемого моста более 27, ширина – более 13 метров. // Иллюстративное фото: pixabay.com