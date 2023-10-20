Представлен список автомобилей для российских чиновников

Стало известно, на какие автомобили собираются пересадить госслужащих.

В список, подготовленный минпромторгом, включили Lada модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; «Москвич» 3, 3е, 6; модели Senat, Komendant бренда Aurus; Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY) и УАЗ модели: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР, а также китайский бренд Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9). Об этом сегодня сообщает РИА Новости.

Эти марки рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях.

Список со временем будет дополняться новыми моделями, которые появятся на рынке. // фото unsplash.com/ Socmia Fotografia