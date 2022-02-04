Представители «ВКонтакте» отреагировали на падение соцсети

Представители «ВКонтакте» отреагировали на сбой в работе соцсети, произошедший вечером 4 февраля. Сообщение появилось на странице соцсети в Twitter.

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой "ВКонтакте", но мы уже оперативно восстанавливаем работу», - говорится в публикации. Подробности о неполадках не приводятся.

Вечером 4 февраля проблемы с работой «ВКонтакте» возникли у пользователей по всей России. Люди не могут войти ни в мобильную версию, ни на веб-сайт. Фото pixabay.com/Stroganova