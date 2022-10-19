Представители петрозаводского аэропорта перенимают опыт в Мордовии

Представители минтранса Карелии и аэропорта «Петрозаводск» посетили с рабочим визитом Международный аэропорт Саранска, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Участники поездки перенимают опыт у мордовских коллег, чтобы в дальнейшем эффективно развивать главную аэрогавань республики, повышать транспортную доступность республики и расширять географии полетов. В свою очередь, они также поделились своим опытом с саранскими специалистами.

Напомним, что в Петрозаводске и Саранске построены аналогичные здания аэровокзалов с пропускной способностью до 300 человек в час. Поэтому специалистами была изучена текущая деятельность главного мордовского аэропорта, рассмотрен механизм вывода аэропорта на безубыточную деятельность, исключающий его финансирование за счет средств регионального бюджета. Фото: road.gov.karelia.ru.