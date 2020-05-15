Предсказано появление первого триллионера в мире

В ближайшие годы в мире может появиться первый долларовый триллионер. По прогнозу, до этой отметки удастся добраться американскому бизнесмену, основателю компании Amazon Джеффу Безосу, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Forbes.

Сейчас состояние Безоса оценивается в 143 миллиарда долларов, он считается богатейшим человеком на планете. На фоне пандемии коронавируса серьезно вырос спрос на онлайн-покупки, и акции Amazon взлетели в цене, принеся Безосу 24 миллиарда долларов. По прогнозу, его состояние достигнет триллиона долларов к 2026 году.

Также сообщается, что вторым после американца триллионером может стать девелопер из Китая Сюй Цзяинь.