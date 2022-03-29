29 марта 2022, 13:49
Председателя садоводческого товарищества наказали за мусор
За не заключенный договор на вывоз ТКО виновник заплатит штраф
Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами в садоводческом товариществе «Восход» проверили прокуратура Пряжинского района. За нарушения наказали председателя, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Его сотрудники установили, что договор на вывоз коммунальных отходов председатель товарищества с регоператором не заключил. В октябре прошлого года ему за это вынесли предупреждение.
Это не помогло, тогда прокуратура возбудила дело о повторном правонарушении. материал отправили в Минприроды Карелии, там председателю назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. // Фото: novate.ru