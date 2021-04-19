Предприниматель нанес Петрозаводску миллионные убытки

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя, который обвиняется в совершении мошенничества, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, в декабре 2017 года и июле 2018 года администрацией города с организациями, возглавляемыми обвиняемым, были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству парка «Ямка» и лыжной трассы «Фонтаны».

После выполнения определенного объема работ на указанных объектах, обвиняемый составил акты о приемке, указав в документе заведомо ложные сведения о примененных материалах.

Администрацией города указанные работы были оплачены, в результате чего бюджету Петрозаводска был причинен ущерб на общую сумму более 2,2 млн рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.

Фото из группы "Благоустройство Парка Ямка в Петрозаводске"