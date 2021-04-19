Жителя Петрозаводска будут судить по обвинению в краже и даче взятки

В Пряже будут судить 24-летнего петрозаводчанина, который обвиняется краже и даче взятки должностному лицу, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, обвиняемый в январе 2021 года похитил из магазина «Пятерочка» в поселке Пряжа продукты питания и спиртное на общую сумму около 9000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Причастность обвиняемого к совершению кражи установили по записям с камер видеонаблюдения.

В ходе расследования уголовного дела мужчина написал явку с повинной, сознавшись в хищении. Однако, желая избежать уголовной ответственности за преступление, в феврале 2021 года он предложил должностному лицу – начальнику группы дознания ОМВД России по Пряжинскому району, в производстве которого находилось уголовное дело, взятку в 30 тысяч рублей за совершение действий, направленных на прекращение уголовного дела и непривлечение виновного к предусмотренной законом уголовной ответственности. О предложении денег начальник группы дознания сообщил руководству.

При встрече обвиняемый передал должностному лицу 21 100 рублей, в качестве части взятки. Незаконные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками ФСБ и ОМВД Пряжинского района.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Пряжинский районный суд.

Фото с сайта kubnews.ru