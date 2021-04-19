Воры затопили квартиру жителя Карелии

В полицию Сегежского района поступило сообщение о том, что двое мужчин проникли в квартиру 21-летнего жителя Надвоиц, когда хозяина не было дома. На место выехали стражи порядка, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что со злоумышленниками на лестничной клетке столкнулась соседка пострадавшего. Женщина запомнила их приметы и позвонила в полицию. Благодаря этому злодеев и удалось найти. Ими оказались мужчины 32 и 42 лет.

По версии следствия, злоумышленники проникли в квартиру, чтобы что-нибудь украсть. Их внимание привлекла новая радиаторная батарея. Однако, когда мужчины ее сняли, из труб хлынула вода и затопила комнату. Воры испугались, что их разоблачат соседи, их скрылись.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Подозреваемые раскаялись в содеянном. Фото twimg.com