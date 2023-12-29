Предполагаемый похититель банковской карты попал на видео

В Петрозаводске стражи порядка пытаются разыскать парня, который может быть причастен к краже банковской карты.

Молодой человек попал в кадр камеры наблюдения в торговой точке. На видео молодой человек в шапке с помпоном, куртке темного цвета, ростом примерно 160-170 см стоит перед прилавком и расплачивается по карте.

Полицейские просят бдительных горожан помочь в розыске возможного злоумышленника. Сведения можно передавать по телефону: 8-999-177-1753 или 02. // фото скриншот