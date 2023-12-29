Иностранца, собиравшего деньги террористам, задержали в Карелии

23-летний иностранный гражданин стал фигурантом уголовного дела о покушение на содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УФСБ по Карелии.

Молодой человек разделял взгляды международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* (запрещена на территории РФ).

По версии силовиков, иностранец собирал деньги для перевода на счета боевиков. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. // фото unsplash.com