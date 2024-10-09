Предполагаемых убийц жителя Карелии из-за квартиры нашли через 14 лет

Причастных к жестокому убийству мужчины в Карелии установили и задержали спустя 14 лет. Трое преступников расправились с ним после того, как квартиру жертвы продали по фиктивным документам, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Труп нашли еще в январе 2010 года под снегом в лесу, неподалеку от трассы «Петрозаводск – Суоярви» на территории Пряжинского района. На теле было множество телесных повреждений.

Личность погибшего установили и выяснили, что незадолго до его гибели принадлежащее этому человеку недвижимое имущество фиктивно продали по фальшивым документам.

Тогда виновных не нашли, дело приостановили. Но в текущем году к материалам вернулись и выявили подозреваемых. По месту жительства некоторых в Петрозаводске провели обыски, следственные действия также провели в Подмосковье, где находился один из злоумышленников.

Всех троих задержали и предъявили им обвинения в убийстве с целью скрыть другое преступление.

Следователи считают, что они вывезли потерпевшего в лес около региональной автодороги и забили до смерти. Это сделали, чтобы скрыть неправомерную передачу квартиры убитого в собственность другого лица. // фото: скриншот видео СУ СКР по региону