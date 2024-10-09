В убийстве двух маленьких девочек подозревают их 13-летнюю сестру

Следователи в Самарской области выясняют обстоятельства трагической гибели девочек в возрасте двух и пяти лет. По предварительной версии, их убила 13-летняя сводная сестра, после чего отправилась на прогулку, сообщили 8 октября в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в Тольятти, детей зарезали. Тела нашла на балконе их 10-летняя сестра. Источник агентства РИА Новости утверждает, что в убийстве подозревают другую сестру – сводную, которой 13 лет. После совершения преступления она якобы отправилась на улицу.

На момент убийства родители девочек находились в правоохранительных органах, где давали показания по делу о незаконном проникновении в жилище. Как стало известно, заявление в полицию подавала сама мать девочек на своего сожителя.

Всего в семье воспитывались пятеро детей. У матери трое дочерей от первого партнера: 18, 13 и 10 лет, а также двое детей от второго сожителя – двух и пяти лет. Старшая дочь живет отдельно. По словам источника, семья считалась благополучной, а у 13-летней девочки ранее не было выявлено каких-либо психических отклонений. // фото: скриншот видео СУ СКР по Самарской области