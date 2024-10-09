09 октября 2024, 15:26
Происшествия

Житель Карелии получил 20 лет колонии за нездоровый интерес к детям

В Медвежьегорском районе осужден мужчина, которого обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних

В Медвежьегорском районе осужден 52-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в период с 2020 по 2022 год осужденный совершал развратные действия сексуального характера в отношении двух детей своей сожительницы. Одной из девочек не было и 14 лет.

Суд назначил мужчине наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. // Фото: unsplash.com / Eric Ward

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Метки: 
Медвежьегорский район
развратные действия
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