Житель Карелии получил 20 лет колонии за нездоровый интерес к детям

В Медвежьегорском районе осужден 52-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в период с 2020 по 2022 год осужденный совершал развратные действия сексуального характера в отношении двух детей своей сожительницы. Одной из девочек не было и 14 лет.

Суд назначил мужчине наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. // Фото: unsplash.com / Eric Ward