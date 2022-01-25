Праздничный фейерверк прогремит в заключительный день «Гипербореи»

Полюбившийся петрозаводчанам международный зимний фестиваль «Гиперборея» вновь пройдет в карельской столице. Мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения Петра Первого, программа праздника насыщена различными конкурсами, ярмарками, спортивными забавами и выставками.

С 8 по 14 февраля в отеле Cosmos Petrozavodsk заработает резиденция Борея. Гостей ждут мастер-классы, презентация и фотосессия. В этот же день торжественно откроется конкурс снежных и ледовых скульптур. Имена победителей объявят в заключительный день фестиваля, 12 февраля.

С самого утра на набережной Онежского озера будут состязаться рыбаки. По традиции всех гостей угостят ухой Lohikeitto. Пройдет фестиваль скандинавской ходьбы, семейный конкурс снеговиков. С 12:30 до 13:30 состоится шествие Петра Первого со свитой. С полудня начнется концертная программа. А в 18:00 гостей фестиваля ждет праздничный фейерверк. Полную программу фестиваля «Гиперборея» можно посмотреть в официальной группе мероприятия. (фото vk.com)