Праздничный чек-лист: как привести себя в порядок к Новому году

Календарь напоминает о скором наступлении зимних праздников и, вместе с радостным ожиданием этой поры, мы внимательно смотрим в зеркало – приближается Новый год, а в этот день особенно хочется выглядеть красиво, но недостаток зимнего дефицита витаминов и солнца налицо.

Зимой кожа становится особенно уязвимой по причине недостатка влаги и липидов. Помогут маски, обогащенные витамином Е, маслами и эссенциями растений, выращенных в Сибири и на Дальнем Востоке. Экстракты розы, женьшеня, облепихи, положенные в основу рецептуры бренда Natura Siberica, содержат необходимые микроэлементы, чтобы устранить покраснения, а также восстановить гидролипидный баланс.

Используйте в ежедневном уходе косметику, нацеленную на укрепление и тонизирование – например, замените обычный гель для умывания на молочко при повышенной сухости, а если необходимо нормализовать выделение себума, выбирайте составы с добавлением масла чайного дерева.

Эксперты Natura Siberica создали насыщенные биоактивными веществами сыворотки, которые представляют собой витаминизированные коктейли, способные всего за 2 недели продемонстрировать результаты в виде разглаженных морщин, равномерного цвета, устранения зуда и шелушения.

Такое действие стало возможным благодаря кропотливой работе специалистов, которые в течение нескольких лет проверяли лучшие органические ингредиенты, чтобы создать эффективные формулы, насыщенные всем необходимым для поддержания молодости кожи, – это витамин Е, запатентованные растительные комплексы Matrixyl и Pentavitin, а также другие натуральные вещества – эссенции японской софоры, кедра, облепихи, алтайских трав.

Все активные препараты стоит использовать после подготовительных процедур – очищения, пилинга, так их эффективность будет выше. Стоит также помнить, что натуральная косметика отличается пролонгированным действием, а потому полученные результаты в виде нежной сияющей кожи будут радовать и после праздников.

Прежде чем приступить к нанесению питательных основ, сделайте пилинг, после отшелушивания рогового слоя действующим веществам будет легче проникнуть в глубокие слои дермы, при этом не стоит забывать, что средство должно быть адаптировано к особенностям кожи.

Для сухой и сосудистой самым безопасным является деликатный энзимный пилинг на основе ферментов – его применение не требует механического отшелушивания, наносится он тонким слоем, который через несколько минут необходимо смыть.

Точно так же работают препараты на основе кислот, например, гликолевой и миндальной. В качестве альтернативы можно использовать комбинированные препараты, которые содержат энзимы и нежные абразивы, а также гоммаж.

Для смешанной и жирной подойдут мелкозернистые природные абразивы, основу которых составляют измельченные в пудру фруктовые косточки, ореховая скорлупа.

Важным этапом является тонизирование – косметика восстанавливает нормальный рН кожи, снижая риск возникновения раздражений. Поэтому после очищения стоит применять тоник.

Помимо бережного мытья волос теплой водой, отказа от косметики с добавлением спирта и парабенов, стоит подумать о дополнительном уходе. Например, можно сделать пилинг – это отличный способ очистить кожу от остатков косметики и насытить кислородом луковицы. Массаж, который вы делаете во время процедуры, улучшает кровообращение, стимулирует рост волос и помогает тканям усваивать питательные вещества.

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