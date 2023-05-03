Праздничные выходные начнутся концертом в филармонии

6 мая в Большом зале филармонии прозвучат песни военных лет, музыка из кинофильмов о Великой Отечественной войне

К 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Карельская филармония подготовила концерт «Песни нашей Победы» (6+), который пройдет в Большом зале филармонии 6 мая.

В самые трудные времена музыка приходит на помощь, воодушевляет, дарит надежду на лучшее и веру в свои силы. Песни военных лет, музыка из кинофильмов о Великой Отечественной войне понятна любому человеку в нашей стране, она знакома каждому с детства. Именно поэтому организаторы концерта включили эту музыку в программу концерта.

В преддверии праздника прозвучат такие родные и любимые «В лесу прифронтовом», «Баллада о солдате», «Катюша», «О героях былых времен», «Священная война», «Дороги», «В путь», «На солнечной поляночке», «Ехал я из Берлина» и многие другие. Конечно, артисты исполнят и неофициальный гимн нашей Победы – всеми любимую песню «День Победы».

С праздником Победы публику поздравят Оркестр русских народных инструментов «Онего» под управлением главного дирижера Геннадия Миронова, Мужской камерный хор филармонии, Мужской хор Карелии и солисты: бас Юрий Заряднов, тенор Владимир Горбунов, меццо-сопрано Алина Кардакова, актер Александр Картушин.

На протяжении десятилетий День Победы остается самым трогательным, самым душевным праздником страны. История войны и великой Победы жива не только в воспоминаниях: она жива в песнях фронтовых лет. Эти песни до сих пор будоражат душу и, хотя слова их рождены войной, все они говорят нам о том мире, который необходимо сберечь. Благодаря этой музыке мы всегда будем помнить о непростых военных годах, о подвигах наших родных людей и гордиться Победой.

На правах рекламы. БУ "Карельская госфилармония",ИНН 1001040248.