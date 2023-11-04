Праздничные мероприятия в Карелии объединили жителей и гостей региона

Праздничные мероприятия, прошедшие в Карелии 4 ноября, объединили жителей и гостей региона под слоганом «Народов много – Родина одна!». День народного единства в Петрозаводске отметили традиционным осенним фестивалем «Марьяне».

На площади Кирова гости праздника поучаствовали в разнообразных мастер-классах и интерактивной программе со сказочными героями. На сцене представили победителей и призеров конкурса декоративных зонтов для хозяйки лесных кладовых – карельской красавицы Марьяне.

Местные мастера резки по дереву продемонстрировали свои умения в создании скульптур на время, а все желающие смогли сделать памятные фотоснимки в специальной фотозоне в шатре-резиденции хозяйки праздника Марьяне. Для юных участников на фестивале работали детские аттракционы. А не дал замерзнуть участникам праздника особенный напиток – приготовленный под открытым небом горячий карельский взвар.



От имени Главы региона Артура Парфенчикова собравшихся поздравил Премьер-министр Правительства республики Александр Чепик.

"Россия – страна с великой историей. И сегодня россияне, защищающие интересы Родины, как никто достойны памяти наших предков. Мы все объединились вокруг нашего Президента ради будущего России. Мы едины, мы непобедимы!",

- сказал Александр Чепик.

Исполняющая обязанности Главы Петрозаводска Инна Колыхматова в своем выступлении подчеркнула, что в Петрозаводске проживают в дружбе и согласии представители более 100 национальностей. Руководитель города зачитала поздравление от жителей Луганска, который связывают со столицей Карелии побратимские связи. В нем – пожелания мира и согласия каждому дому и семье.

"В день народного единства мы должны сплотиться ради будущего нашей страны",

- подытожила свое выступление выступлении Инна Колыхматова.

На празднике также было зачитано поздравление от Главы Васильевского района Запорожской области Натальи Романиченко. Васильевка является подшефной территорией Карелии, республика активно помогает в восстановлении комфортных условий для жизни в новом российском регионе.

Наталья Романиченко обратилась к Главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову и жителям Карелии с такими словами:

"Держава наша процветает, пока народ ее един! Мы должны помнить о великой истории нашего народа и наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. В этот день хочется пожелать силы духа, единства нации, свободы, независимости, стабильности и уверенности. Желаю здравствовать и ежедневно находить совместные решения ради сохранения нашей общей страны и нашего общего дома – России!".

Праздничные мероприятия под слоганом «Народов много – Родина одна!» сегодня прошли во всех городах и районах Карелии. На них звучал гимн России, творческие коллективы и солисты исполнили песни о любимой стране.

Жители и гости республики смогли принять участие в многочисленных конкурсах и играх, а также познакомиться с выставками народных умельцев. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.