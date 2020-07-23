23 июля 2020, 10:56
Правоохранители республики провели задержание воровской группы
При содействии карельского СОБР, полиция задержала подозреваемых в совершении краж в крупном и особо крупном размерах
Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по РК совместно с коллегами из регионального МВД задержали предполагаемых участников преступной группы, которые подозреваются в совершении краж из организаций и предприятий, сообщается на сайте ведомства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность девяти лиц к совершению преступлений имущественного характера. В настоящее время подозреваемым инкриминируется десять противоправных фактов.
Возбуждены уголовные дела. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Решается вопрос об избрании меры пресечения.