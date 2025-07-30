Правительство ввело полный запрет на экспорт бензина до 31 августа

Правительство ввело полный запрет на экспорт бензина из России до 31 августа. Как сказано в сообщении правительства, решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ. Об этом пишет паблик «ПРОавто | Карелия».

Ранее поставки за границу были запрещены только непроизводителям (нефтебазы, трейдеры). НПЗ, которые большей частью принадлежат крупным нефтяным компаниям, экспортировать бензин имели право. Теперь продавать топливо за границу запретили и им.

Как говорят эксперты, правительство почти месяц занималось увещеваниями нефтяников, чтобы они продавали больше бензина на бирже, сбили цены. Призывы не помогли, в итоге экспорт запрещен теперь всем.

Полный запрет на экспорт бензина вступит в силу по истечении одного дня после дня его официального опубликования, то есть с 30 июля этого года. И будет действовать до 31 августа. Теперь будем смотреть, как запрет отразится на ценах на АЗС.