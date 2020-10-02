Правительство России считает, что в Карелии все плохо

Правительство России вместе с проектом федерального бюджета на 2021−2023 гг. запросило у Госдумы продолжения финансирования программы социально-экономического развития Республики Карелия, сообщает ИА REGNUM.

В документе особо подчеркивается, что сейчас Карелия характеризуется высоким уровнем бедности, безработицы, оттока жителей в другие регионы, низким качеством жизни, низкой диверсификацией производств.

Так, в регионе почти в четыре раза больше аварийного жилья, чем в среднем по России, на два года ниже средняя продолжительность жизни, на 17% выше младенческая смертность, на 25% больше погибших в ДТП в год, а 13% населения не имеют доступа к чистой питьевой воде. При этом с 2013 по 2017 год без адекватной поддержки федерального центра госдолг Карелии вырос вдвое.

Индивидуальная программа, запланированная до 2024 года, должна помочь Карелии разобраться с некоторыми из этих проблем. А именно, перейти к результативному управлению территориями на принципах «зелёной» экономики, развитию человеческого капитала, модернизации транспортной и инженерной инфраструктуры.

По программе собираются развивать авиатранспорт в Карелии, создать Центр компетенции по производству мелкогабаритных отливок на базе литейного завода «Петрозаводскмаш», поддержать Онежский судостроительно-судоремонтный завод заказами на рыболовецкие суда, подумать о льготном кредите для инвестпроекта по производству лесозаготовительной техники, разработать концепцию развития Беломорско-Балтийского канала.

В Карелии предполагают провести геолого-разведочные работы, чтобы потенциально организовать добычу алмазов у Сортавалы, а также включить участки недр по добыче золота у Выгозера в программу лицензирования для последующего аукциона. Участок недр «Луккулайсваарская площадь» с металлами платиновой группы тоже попадет на аукцион на 2021 год.

Грузоотправители могут получить рассрочку на 60 дней на провозную плату по щебню и углю от РЖД. Будут готовить документы по строительству новой железнодорожной ветки протяженностью 470 км из Медвежьегорска в Коношу через Пудож и Каргополь, чтобы потенциально включить ее в транспортную стратегию РФ до 2035 года.