08 ноября 2020, 10:08
Правительство предложило регистрировать ДНК осужденных и подозреваемых
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который расширяет круг людей, обязанных передавать силовикам свои ДНК-данные
Законопроектом предлагается регистрировать биометрию всех приговоренных к лишению свободы, помещенных под административный арест, а также подозреваемых в совершении преступлений.
Сейчас по закону образцы ДНК берут только у осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления против половой неприкосновенности.
Авторы законопроекта считают, что получение биометрии и развитие на ее основе поисковых алгоритмов — один из самых перспективных способов раскрытия преступлений. Так, за последние шесть месяцев 70,2 % исследований ДНК помогли раскрыть преступления, говорится в документе. // Фото: devita-clinic.ru