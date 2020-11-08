Правительство предложило регистрировать ДНК осужденных и подозреваемых

Законопроектом предлагается регистрировать биометрию всех приговоренных к лишению свободы, помещенных под административный арест, а также подозреваемых в совершении преступлений.

Сейчас по закону образцы ДНК берут только у осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления против половой неприкосновенности.

Авторы законопроекта считают, что получение биометрии и развитие на ее основе поисковых алгоритмов — один из самых перспективных способов раскрытия преступлений. Так, за последние шесть месяцев 70,2 % исследований ДНК помогли раскрыть преступления, говорится в документе. // Фото: devita-clinic.ru