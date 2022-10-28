Правила поверки счетчиков воды изменятся с 1 ноября

С 1 ноября в России начнет действовать ГОСТ поверки счетчиков на воду. Согласно ГОСТу Р 8.1012−2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки», выполнять работы по поверке смогут аккредитованные компании, пишут «Известия».

Проверить организацию, чтобы убедиться в компетентности работников, можно в реестре на сайте Росаккредитации. Предполагается, что новые правила помогут в борьбе с аферистами, поскольку специалисты добросовестных компаний, которые работают по ГОСТ и имеют лицензию, никогда не звонят сами и не ходят по квартирам, поскольку сильно загружены.

Приборы учета горячей и холодной воды практически никогда не проходят поверку одновременно: как правило, они служат разный период, говорит эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Узнать дату поверки счетчиков можно в управляющей компании или посмотреть на сайте региональных подразделений Росаккредитации. Также дата поверки указана в паспорте прибора, также может быть указана в платежках за ЖКУ.

Заместитель исполнительного директора по технологической политике Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Георгий Самбурский считает, что решающего влияния на качество услуг по поверке счетчиков воды стандарт не окажет. Новый ГОСТ обобщает имеющийся опыт и требования, и его применение необязательно, считает эксперт. (фото roskvartal.ru)