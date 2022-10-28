28 октября 2022, 11:09
Коронавирус унес жизни еще 78 россиян
Оперштаб сообщил о 7606 новых инфицированных в стране
За последние сутки в России выявлены 7606 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 78 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В Карелии зарегистрирован 41 новый заболевший. В больницы за сутки доставили 16 пациентов с ковидом.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 389 950 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 21,4 миллиона. Фото: unsplash.com