Пожилой водитель на «Рено» не пропустил мотоцикл и устроил ДТП

В городской Госавтоинспекции рассказали подробности вчерашней аварии с участием мотоцикла. Дорожный эпизод случился 19 июля в 18:50 в районе дома №28 по улице Ломоносова в Петрозаводске.

72-летний водитель «Рено Симбол» двигался по второстепенной дороге. Водитель не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Хонда», который ехал по главной. Транспортные средства получили повреждения, травмирован 38-летний мотоциклист. (фото источника)