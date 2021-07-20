20 июля 2021, 16:07
Пожилой водитель на «Рено» не пропустил мотоцикл и устроил ДТП
38-летний водитель мотоцикла «Хонда» получил повреждения после аварии на старой Кукковке
В городской Госавтоинспекции рассказали подробности вчерашней аварии с участием мотоцикла. Дорожный эпизод случился 19 июля в 18:50 в районе дома №28 по улице Ломоносова в Петрозаводске.
72-летний водитель «Рено Симбол» двигался по второстепенной дороге. Водитель не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Хонда», который ехал по главной. Транспортные средства получили повреждения, травмирован 38-летний мотоциклист. (фото источника)