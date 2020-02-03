Пожилой мужчина пропал без вести в Питкярантском районе

Пожилой мужчина ушел из дома 29 января и пропал без вести. Инцидент случился в деревне Койриноя в Питкяранстком районе.

По сообщению пресс-службы Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, мужчина, 1950 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения вышел из дома и не вернулся.

Спасатели безрезультатно искали его более 8 часов. Спасатели проверили также ближайшие водоемы. Поиски пропавшего мужчины продолжаются.