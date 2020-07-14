Пожилая женщина умерла от пневмонии в Карелии

Накануне еще один житель Карелии умер от внебольничной пневмонии. Это 90-летняя женщина, имевшая сердечно-сосудистую патологию, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

За последние сутки в республике еще 10 человек госпитализированы с этим диагнозом.

Всего с начала апреля внебольничная пневмония унесла жизни 64 жителей Карелии. В больницы за этот период доставлен 881 пациент.

В оперштабе напомнили, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводятся тесты на коронавирус. У умершей женщины он был отрицательным.