Пожилая женщина перепутала краны в ванной и умерла от ожогов

В Санкт-Петербурге 90-летняя женщина умерла после того, как получила ожоги в ванне. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, пенсионерка перепутала краны в ванной и включила кипяток, получив серьезные ожоги. Соседи забили тревогу после того, как пожилая женщина долго не выходила на связь. Спасатели проникли в квартиру через окно, петербурженку госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Обстоятельства смерти пенсионерки устанавливаются. Фото pixabay.com/TanteTati