12 апреля 2022, 15:00
Пожилая женщина перепутала краны в ванной и умерла от ожогов
В Петербурге выясняют обстоятельства гибели 90-летней пенсионерки
В Санкт-Петербурге 90-летняя женщина умерла после того, как получила ожоги в ванне. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, пенсионерка перепутала краны в ванной и включила кипяток, получив серьезные ожоги. Соседи забили тревогу после того, как пожилая женщина долго не выходила на связь. Спасатели проникли в квартиру через окно, петербурженку госпитализировали, но спасти ее не удалось.
Обстоятельства смерти пенсионерки устанавливаются. Фото pixabay.com/TanteTati