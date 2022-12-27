Пожилая женщина госпитализирована после ДТП под Петрозаводском

Днем 26 декабря в Пряжинском районе произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 13:20 на 30-м километре дороги Петрозаводск-Суоярви. По данным ведомства, 58-летний водитель Kia Sportage не справился с управлением, машину занесло, и произошло лобовое столкновение с автомобилем «Нива».

В результате ДТП пострадала 75-летняя водитель «Нивы». Женщина госпитализирована. Обстоятельства аварии выясняются. // Фото ГИБДД Карелии