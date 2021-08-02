Пожарных из других регионов поблагодарили за помощь Карелии

45 специалистов федерального учреждения Рослесхоза «Авиалесоохрана» и десантники-пожарные из Архангельской области сегодня завершили вахту в Карелии, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.

Глава региона поблагодарил их за помощь в локализации и ликвидации лесных пожаров в Карелии. Спасателям вручили благодарственные письма. Специалисты из других регионов прибыли в республику с 19 по 20 июля. 24 человека из ФБУ «Авиалесоохрана» помогли тушить природные пожары в Суоярвском, Сегежском, Пряжинском, Олонецком и Беломорском районах. Десять десантников-пожарных из Мурманской и 21 человек из Архангельской области помогали в Сегежском, Пряжинском, Суоярвском районах.

Благодаря помощи сотрудников авиалесоохраны удалось ликвидировать три крупных лесных пожара: в Суоярвском районе − на площади 1700 га, в Сегежском районе – на площади 650 га и в Беломорском районе − на площади 560 га, локализовать три крупных лесных пожара на площади 9 тыс. га в Пряжинском районе.