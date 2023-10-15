15 октября 2023, 17:01
Происшествия

Пожарные в Карелии ликвидировали последствия серьезного ДТП

В Беломорском районе сегодня столкнулись два автомобиля, была угроза возгорания

Сегодня днем, 15 октября поступило сообщение о ДТП, рассказали сотрудники отряда противопожарной службы по Беломорскому району. Столкнулись автомобиль Рено Дастер и микроавтобус Форд Транзит на 796 километре федеральной трассы Р-21 «Кола».

К месту происшествия были направлены силы и средства пожарной части Беломорска.

По прибытию пожарные осмотрели место ДТП, отключили аккумуляторные кислотные батареи, стабилизировали транспортные средства и произвели смыв масла с проезжей части.

Сообщается, что в аварии пострадало три человека, погибших нет. // Фото: ГКУ РК "Отряд противопожарной службы по Беломорскому району".  

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