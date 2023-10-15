Ротвейлер покусал женщину в Петрозаводске

В воскресенье утром 15 октября жительницу Петрозаводска покусала собака породы ротвейлер. Пришлось обратиться за помощью в травмункт. Петрозаводчанка утверждает, что она не единственная, кто пострадал от этой собаки и призывает подать на хозяйку ротвейлера коллективный иск в суд.

"Сегодня утром я гуляла со своим маленьким щпицом на набережной Варкауса вдоль озера. Навстречу выбежали два ротвейлера и накинулись на меня. Я успела только схатить щпица за шлейку и поднять на вытянутую руку наверх",

- рассказала горожанка в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Один из ротвейлеров кусал женщину и пытался выдернуть из руки щпица. Так продолжалось пока не подошла хозяйка большого и агрессивного пса.

"Я отправилась в травпункт, там мне оказали первую помощь. Очень благодарна девушке, которая была свидетелем всей этой ужасной ситуации. Она помогла мне прийти в себя".

Сообщается, что женщину с ротвейлером переодически видят в нетрезвом состоянии. Собака всегда без намордника и без поводка.

Автор поста просит откликнуться всех, кто пострадал от этой собаки и предлагает вместе составить коллективный иск в суд. // Фото: freepik.com.