В Гималаях нашли тело погибшей русской альпинистки

Тело российской альпинистки Надежды Оленевой, накануне упавшей в расщелину при восхождении на пик восьмитысячника Дхаулагири в Непале, найдено. Об этом 15 октября сообщил «Известиям» главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.

38-летняя альпинистка упала с высоты около шести с половиной тысяч метров. На гору высотой 8167 метров девушка поднималась в составе группы, членами которой также являются Роман Абилдаев и Расим Кашапов.

На данный момент тело находится на склоне. Прорабатывается вариант со спуском спортсмена на веревке к месту происшествия, чтобы он подцепил тело для его дальнейшей эвакуации вертолетом. // Фото: freepik.com.