15 октября 2023, 11:05
В Карелии третьи сутки ищут человека
Поисковый отряд «ЛизаАлерт»просит помочь в поисках человека
В Костомукше пропал Владимир Викторович Капацевич. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помочь в поисках мужчины.
Сообщается, что пропавшему 63 года. О его местонахождении ничего не известно с 13 октября.
Рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Был одет в черную куртку и синие джинсы.
Любую информацию, которая может помочь в поисках человека, можно сообщать координаторам отряда: Юля Онега 8 968 989 17 32, Евгения Енечка 8 921 015 51 95. // Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт».