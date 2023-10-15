В Карелии третьи сутки ищут человека

В Костомукше пропал Владимир Викторович Капацевич. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помочь в поисках мужчины.

Сообщается, что пропавшему 63 года. О его местонахождении ничего не известно с 13 октября.

Рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Был одет в черную куртку и синие джинсы.



Любую информацию, которая может помочь в поисках человека, можно сообщать координаторам отряда: Юля Онега 8 968 989 17 32, Евгения Енечка 8 921 015 51 95. // Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт».