Пожарные спасли мужчину из горящего подвала пятиэтажного дома

Пожарные спасли мужчину во время пожара в жилом доме в Карелии. Огненный инцидент случился утром 7 апреля в Медвежьегорске, рассказал нашему изданию источник из экстренных служб.

Жильцы пятиэтажного дома на улице Лесной сообщали о запахе дыма в квартирах. Прибывшие пожарные в ходе разведки установили, что очаг возгорания находится в подвале дома.

Пожарные быстро справились с огнем, а также спасли из горящего подвала находившегося там мужчину без определенного места жительства.

В результате пожара в подвале огнем был поврежден мусор на площади пять квадратных метров. Причину возгорания устанавливают специалисты. Но, по всей видимости, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении мужчины, который там проживал. Проводится проверка. (фото 75.mchs.gov.ru)