В Карелии задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге на площади Победы мужчина напал с ножом на двух горожан - отца и сына. В результате поножовщины один из пострадавших погиб, второй ранен, сообщает «Фонтанка».

В городе был введен план «Перехват». В результате через некоторое время нападавший был задержан на территории Карелии. Об этом сообщили в петербургском управлении Следственного комитета.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в Республике Карелия задержан 46-летний, ранее судимый мужчина, который в ближайшее время будет доставлен в Петербург. <…> Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения,

- говорится в сообщении ведомства.

В правоохранительных органах полагают, что родственники, на которых было совершено нападение, спекулировали элитным алкоголем - его запасы нашли в «Тойоте» и «Шкоде», которые принадлежат семье. Отец и сын подверглись нападению там, где обычно идет торговля «из багажника» и где можно, минуя финансовые организации, обменять валюту. Погибшему 41 год, на теле зафиксировали одну рану от ножа. Его отцу 61 год.

Мотивы подозреваемого пока не установлены. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Фото smolensk-i.ru