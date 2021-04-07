Заблудившуюся в Петрозаводске женщину отвезли домой

Заблудившаяся сегодня в центре Петрозаводска пожилая женщина доставлена домой. С ней все в порядке. Об этом сообщил житель карельской столицы Акира Катран, который и встретил пенсионерку в городе сегодня вечером.

Напомним, в районе 19 часов на пересечении улиц Кирова и Еремеева горожане увидели женщину, которая сообщила, что заблудилась. Пенсионерка смогла назвать свое имя, но домашнего адреса и телефонов родственников не помнила.

Под опубликованным в группе «Петрозаводск говорит» постом с просьбой о помощи в поисках родственников женщины несколько человек узнали ее. История завершилась благополучно - заблудившуюся горожанку забрали домой.