Пожилая женщина потерялась в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска, на пересечении улиц Кирова и Еремеева сегодня вечером горожане встретили заблудившуюся женщину. Об этом в соцсети сообщил пользователь Акира Катран.

По словам жителя Петрозаводска, женщина назвалась Валентиной Васильевной Атрошенко. Пенсионерка не помнит, где живет. Никаких телефонов или иных контактов родственников она тоже вспомнить не смогла.

Горожанин рассказал, что пожилую женщину решили отвести в магазин «Пятерочка» в «Карелии-Маркет». Разыскиваются ее родственники.