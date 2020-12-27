27 декабря 2020, 14:05
Происшествия

Пожарные привлекались для ликвидации ДТП на выезде из Петрозаводска

На выезде из города в сторону Вознесенья столкнулись две машины

Пожарно-спасательное подразделение города Петрозаводска привлекалось для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия сообщает сайт 10.mchs.gov.ru.

Сегодня на выезде из Петрозаводска в районе улицы Гвардейской – Вознесенского шоссе около 02:19 столкнулись два автомобиля.

На место ДТП выехал расчет в составе четырех пожарных спасателей. Информация о пострадавших отсутствует.

Фото с сайта 10.mchs.gov.ru

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