27 декабря 2020, 14:05
Пожарные привлекались для ликвидации ДТП на выезде из Петрозаводска
На выезде из города в сторону Вознесенья столкнулись две машины
Пожарно-спасательное подразделение города Петрозаводска привлекалось для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия сообщает сайт 10.mchs.gov.ru.
Сегодня на выезде из Петрозаводска в районе улицы Гвардейской – Вознесенского шоссе около 02:19 столкнулись два автомобиля.
На место ДТП выехал расчет в составе четырех пожарных спасателей. Информация о пострадавших отсутствует.
Фото с сайта 10.mchs.gov.ru