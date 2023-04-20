20 апреля 2023, 18:11
Пожарные боролись с серьезным возгоранием на севере Карелии
Хозяйственная постройка вспыхнула в Костомукше
В Костомукше 19 апреля произошел пожар в хозяйственной постройке. Об этом сообщает паблик второго пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:05. На место выехали две единицы техники и восемь специалистов.
В результате пожара строение получило серьезные повреждения. Есть ли пострадавшие, не уточняется.
Жителям республики напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: vk.com/mchskostomuksha