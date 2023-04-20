20 апреля 2023, 17:22
Ребенка избили на улице в Карелии
Житель Прионежского района осужден за причинение побоев несовершеннолетнему
В Прионежском районе осужден 46-летний житель поселка Ладва. Мужчину обвиняли в избиении ребенка, сообщает республиканская прокуратура.
В суде было установлено, что в октябре 2022 года ранее судимый мужчина, который пьет и нигде не работает, встретил на улице 14-летнего односельчанина. Между ними произошел словесный конфликт, и взрослый ударил ребенка кулаком в лицо. На следующий день эта история повторилась.
Потерпевший и его мать написали заявление в полицию. Были возбуждены два уголовных дела.
В итоге мужчине назначили исправительные работы на 8 месяцев. Также он должен будет выплатить 20 тысяч рублей подростку в качестве моральной компенсации. // Фото: freepik.com