20 апреля 2023, 17:22
Происшествия

Ребенка избили на улице в Карелии

Житель Прионежского района осужден за причинение побоев несовершеннолетнему

В Прионежском районе осужден 46-летний житель поселка Ладва. Мужчину обвиняли в избиении ребенка, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в октябре 2022 года ранее судимый мужчина, который пьет и нигде не работает, встретил на улице 14-летнего односельчанина. Между ними произошел словесный конфликт, и взрослый ударил ребенка кулаком в лицо. На следующий день эта история повторилась.

Потерпевший и его мать написали заявление в полицию. Были возбуждены два уголовных дела.

В итоге мужчине назначили исправительные работы на 8 месяцев. Также он должен будет выплатить 20 тысяч рублей подростку в качестве моральной компенсации. // Фото: freepik.com

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Прионежский район
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новости Карелии