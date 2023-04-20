Ребенка избили на улице в Карелии

В Прионежском районе осужден 46-летний житель поселка Ладва. Мужчину обвиняли в избиении ребенка, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в октябре 2022 года ранее судимый мужчина, который пьет и нигде не работает, встретил на улице 14-летнего односельчанина. Между ними произошел словесный конфликт, и взрослый ударил ребенка кулаком в лицо. На следующий день эта история повторилась.

Потерпевший и его мать написали заявление в полицию. Были возбуждены два уголовных дела.

В итоге мужчине назначили исправительные работы на 8 месяцев. Также он должен будет выплатить 20 тысяч рублей подростку в качестве моральной компенсации. // Фото: freepik.com