Полиция Петрозаводска нашла украденный плакат с Цоем

В начале апреля в полицию Петрозаводска поступила информация о краже плаката с изображением Виктора Цоя со здания в центре карельской столицы. Вскоре стражи порядка отыскали подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 38-летний горожанин. Он признался в хищении. Выяснилось, что он является поклонником музыканта. В один из дней он увидел плакат, сумел снять его и отнес домой, а затем подарил другу, который также любит творчество Цоя.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Плакат изъят, проводится товароведческая экспертиза, после которой его вернут владельцам. // Фото: скриншот видео МВД