Жительница Карелии обвинила работодателя в сексуальном насилии

В Костомукше возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в ложном доносе, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, в марте этого года костомукшанку вызвали в полицию для дачи показаний по делу о краже денег из кассы фирмы, в которой она работала. Испугавшись уголовной ответственности, женщина решила оговорить своего работодателя и обвинила его в сексуальном насилии.

В результате проверки выяснилось, что никакого преступления в отношении горожанки совершено не было.

За свой поступок женщине придется ответить. Продолжается следствие по делу против нее, идет сбор доказательств. // Фото: freepik.com