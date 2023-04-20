20 апреля 2023, 15:07
Жительница Карелии обвинила работодателя в сексуальном насилии
В отношении женщины из Костомукши возбуждено уголовное дело о ложном доносе
В Костомукше возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в ложном доносе, сообщает Следственный комитет.
По данным ведомства, в марте этого года костомукшанку вызвали в полицию для дачи показаний по делу о краже денег из кассы фирмы, в которой она работала. Испугавшись уголовной ответственности, женщина решила оговорить своего работодателя и обвинила его в сексуальном насилии.
В результате проверки выяснилось, что никакого преступления в отношении горожанки совершено не было.
За свой поступок женщине придется ответить. Продолжается следствие по делу против нее, идет сбор доказательств. // Фото: freepik.com