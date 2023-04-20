Сын накинулся с ножом на отца после ссоры, мужчину спасла жена

26-летний житель Карелии стал фигурантом уголовного дела, после того как попытался убить отца.

Семейная драма произошла 16 апреля в квартире в поселке Кривой Порог Кемского района. Молодой человек проживал вместе с родителями. В день преступления у него с отцом вышла ссора. Как считают следователи, у сына возникла неприязнь к отцу, он взял кухонный нож и стал наносить удары. Целился нападавший в голову, шею и просто бил ножом по телу. На помощь супругу подоспела его жена. Женщина предотвратила убийство. Мужчину увезли в больницу, он выжил.

Следователи осмотрели место происшествия. Допросили свидетелей, назначили судебно-медицинские экспертизы. Следственные действия продолжаются. // фото пресс-служба регионального СУСК