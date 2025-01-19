Пожарная машина увязла в снегу в Петрозаводске

Во дворе одного из жилых домов Петрозаводска пожарная машина оказалась заблокированной из-за снежных заносов. Об этом стало известно из публикации в группе «Подслушано в Птз | Петрозаводск», где 18 января горожане поделились фотографией происшествия.

Согласно комментариям к записи, инцидент произошел днем возле дома №36 по улице Мелентьевой. Местные жители предположили, что спецтехника застряла из-за нерасчищенной территории.

Горожане в соцсетях постоянно призывают коммунальные службы уделять больше внимания расчистке дорог и дворовых территорий. // фото: «Подслушано в Птз | Петрозаводск»/ВКонтакте